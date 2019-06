CD Projekt parla dei tagli grafici e delle peculiarità di The Witcher 3 su Switch

Uno degli annunci che più hanno reso felici i possessori di Nintendo Switch durante l'E3 2019, è stato quello riguardante l'imminente approdo di The Witcher 3: Wild Hunt sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Nel corso di una recente intervista, CD Projekt RED ha discusso della nuova versione del titolo dedicato a Geralt di Rivia. Pur con i tagli grafici necessari che sono stati apportati da Saber Interactive (che si sta occupando del port del gioco in stretta collaborazione con gli autori originali) The Witcher 3 Complete Edition sta rendendo felice lo studio polacco:

"Siamo molto felici di come gira The Witcher 3 su Switch", ha dichiarato Adam Liu. "È un livello di qualità di cui possiamo ancora andare fieri, ma capiamo anche che si sono rivelati necessari dei compromessi legati all'hardware, al fine di bilanciare prestazioni e aspetto grafico. Al momento c'è meno vegetazione e la draw distance è minore... Ma è ancora bellissimo. Sono rimasto molto impressionato. A meno che non mi facciate notare tutte le piccole modifiche, non me ne accorgerei neanche". C'è da precisare che, oltre ai flitri grafici meno efficienti, la versione Switch del titolo ruolistico girerà a risoluzioni più basse: 540p in modalità portatile e 720p in modalità TV.

In termini di contenuti, invece, The Witcher 3 Complete Edition non avrà nulla da invidiare alle altre edizioni, dal momento che conterrà i 16 DLC gratuiti e le due espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine. In aggiunta, la versione Switch presenterà alcune particolarità legate all'interfaccia utente e al modo di interagire con determinati elementi di gioco.

The Witcher 3 Complete Edition è atteso su Nintendo Switch nel corso del 2019. Il titolo sarà distribuito sia in formato fisico (in questo caso sarà contenuto interamente in una cartuccia da 32GB) che digitale.