CD Projekt: passato, presente e futuro di The Witcher e Cyberpunk nel podcast ufficiale

Dopo aver definito ambizioso il futuro di The Witcher e Cyberpunk grazie a Unreal Engine 5, CD Projekt è lieta di annunciare AnsweRED, il primo podcast ufficiale interamente gestito dalla software house polacca.

Il primo episodio del podcast AnsweRED è già disponibile e vede la partecipazione di Marcin Blacha e Tomasz Marchewka, i due sviluppatori di CD Projekt a capo dei team incaricati di dare forma alla storia e al canovaccio narrativo dei videogiochi della compagnia europea.

Il podcast inaugurale di questa nuova iniziativa approfondisce il mondo dello sviluppo dei videogiochi e offre agli appassionati una prospettiva diversa sul lavoro portato avanti dai singoli talenti impegnati nella realizzazione dei titoli di CD Projekt. In compagnia dei responsabili della storia di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 Wild Hunt troviamo Sebastian Kalemba e Pawel Burza, rispettivamente Game Director di The Witcher Polaris e Senior Communication di CDPR.

Tutti i podcast di AnsweRED approderanno su Apple Podcasts, Spotify e in formato video su YouTube. I prossimi appuntamenti in programma di CD Projekt amplieranno il perimetro degli ospiti e dei temi per intavolare discussioni stimolanti su punti di vista diversi che verranno presentati da sviluppatori di terze parti e personalità del settore provenienti da tutto il mondo. Prima di lasciarvi al podcast inaugurale di AnsweRED, vi ricordiamo che la software house polacca ha da poco distribuito il libro di ricette ufficiale di The Witcher.