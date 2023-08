CD Projekt: Phantom Liberty sarà la prima e ultima espansione di Cyberpunk 2077

Nonostante CD Projekt sia più che soddisfatta del numero di pre-order di Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, il team di sviluppo ha fatto sapere che si tratterà comunque della prima e ultima espansione del gioco, spiegando i motivi di questa scelta.

In una sessione Q&A tenuta in occasione del resoconto trimestrale sugli utili, alla domanda in cui si chiedeva quante vendite di Phantom Liberty potrebbero convincere la software house a realizzare una seconda espansione per Cyberpunk 2077, il Vicepresidente Senior di CD Projekt, Michał Nowakowski, ha risposto come segue:

“Come abbiamo annunciato molto tempo fa, non realizzeremo una seconda o una terza espansione. Questa è l'unica espansione del gioco e non ha nulla a che fare con i numeri e con quanto siamo soddisfatti o meno delle vendite o cose del genere. Ad essere onesti, è una decisione tecnologica”.

"Questa è l'ultima volta che lavoreremo sul Red Engine, almeno per il momento, e nel prossimo futuro, come sapete, lavoreremo sull'Unreal Engine di Epic. Questo è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo deciso che questa fosse l’unica espansione”.

Non bisogna dimenticare, infatti, che CD Projekt è attualmente impegnata su molti fronti, non ultimo quello della nuova saga di The Witcher. Giusto di recente, infatti, l'azienda ha confermato che a The Witcher 4 lavoreranno circa 260 sviluppatori.