CD Projekt pubblica il video Dietro le Quinte del trailer E3 2019 di Cyberpunk 2077

Dopo aver preceduto l'apertura del TGS 2019 con la versione in giapponese del nuovo video di Cyberpunk 2077, i vertici di CD Projekt ci propongono il video Dietro le Quinte dello spettacolare trailer di Cyberpunk 2077 mostrato durante la conferenza Xbox dell'E3 2019.

Il Making Of del trailer E3 di Cyberpunk 2077 ammirato sul palco della kermesse losangelina offre il giusto tributo ai designer e ai programmatori del team di Goodbye Kansas, uno studio specializzato nella realizzazione di filmati in computer grafica per l'industria videoludica e cinematografica.

Grazie al nuovo video Dietro le Quinte, i ragazzi di CD Projekt RED ci permettono così di scoprire quanto profondo sia stato il lavoro svolto per dare forma al cinematic trailer di CP2077 con protagonisti V e Johnny Silverhand, l'inseparabile compagno di avventure che avrà le fattezze e la voce dell'attore hollywoodiano Keanu Reeves.

Tra funamboliche sessioni in motion capture e interessanti approfondimenti sulla ricerca compiuta nei campionamenti audio e nel design di armi e capi di vestiario, il filmato che campeggia a inizio articolo svela anche degli squisiti bozzetti preparatori sulle architetture sci-fi di Night City. A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra e al modulo dei commenti da cui potrete condividere il vostro parere su questo Making Of, non prima però di ricordarvi che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.