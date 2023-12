CD Projekt RED, niente assunzioni nel 2024? Parla il CEO Adam Kicinski

CD Projekt RED è attualmente al lavoro su numerosi progetti ambiziosi a tema The Witcher e Cyberpunk che diverranno realtà nel corso dei prossimi anni. Tuttavia, nonostante i grandi piani in atto, sembra che per il 2024 la compagnia non abbia in programma l'assunzione in massa di nuovo personale.

A rivelarlo è stato il CEO di CD Projekt Red, Adam Kicinski, nel corso di un'intervista con la testata polacca Parkiet, che gli ha chiesto se nei piani della compagnia c'è l'idea di allargare il proprio organico alla luce dei numerosi progetti in cantiere. "Sì, ma in maniera marginale. Diciamo che il numero di dipendenti rimarrà stabile poiché alcune persone passeranno da un progetto all'altro, dal nuovo Cyberpunk a The Witcher Polaris ad esempio. Ma per il 2025 prevedo un ulteriore aumento di personale", queste le parole di Kicinski sulla questione.

Lo scorso luglio CD Projekt RED ha ridimensionato il proprio organico, portando così ad inevitabili tagli al personale. Dopo questi licenziamenti la situazione dovrebbe rimanere stabile senza ulteriori stravolgimenti. La compagnia è attualmente al lavoro su The Witcher Polaris, il remake del primo The Witcher, The Witcher Sirius, Cyberpunk Orion e la nuova IP Hadar, con diversi studi sparsi per il mondo che si stanno occupando di ciascun progetto.

Kicinski ha inoltre confermato che CD Projekt RED vuole rimanere indipendente, con l'azienda che non ha alcun interesse di entrare a far parte di realtà più grandi.