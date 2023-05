CD Projekt Red, cambi strutturali al team di Gwent: la compagnia licenza 30 dipendenti

In quel di CD Projekt Red continuano ad emergere nuove informazioni circa i cambi ai team della software house polacca che stanno avvenendo negli ultimi tempi: dopo le notizie risalenti alle scorse settimane sull'ondata di licenziamenti per gli sviluppatori al lavoro su The Witcher Sirius, si parla di una riduzione del personale di GWENT.

Direttamente dal sito ufficiale dedicato all'iconico card game di The Witcher, infatti, veniamo a sapere che "nel dicembre 2022 abbiamo delineato il futuro di GWENT, introducendo una serie di iniziative denominate GWENTfinity". "Proprio come l'ultima volta", riferendosi al periodo in cui si è parlato dei piani di CD Projekt per la chiusura di Gwent The Witcher Card Game, "vogliamo che le cose siano trasparenti mentre ci addentriamo nella transizione".

All'interno del comunicato stampa rilasciato dalla compagnia, CD Projekt parla di cambi strutturali piuttosto sostanziali: "l'ultimo aggiornamento arriverà a dicembre" ma, nel corso del 2024, giungerà un momento di svolta per ciò che ha costituito un grande passatempo per gli appassionati del mondo di The Witcher e del gioco di carte che ha fatto parte di quell'universo narrativo. "Da un lato vediamo il gioco continuare a vivere nelle abili mani della community, ma dall'altro significa fare i conti con il fatto che tutte le cose belle devono finire".

È con queste premesse che CD Projekt Red annuncia che "per noi significa dire addio non solo allo sviluppo del gioco, ma anche ad alcuni membri del nostro team. Con l'avvicinarsi del passaggio a GWENTfinity, le risorse e i ruoli richiesti dietro le quinte stanno diminuendo. Nel corso dell'anno abbiamo trasferito alcuni membri ad altri progetti". Tuttavia, la compagnia polacca ha dovuto dire addio a circa trenta dipendenti. Con questo lungo e celebrativo comunicato stampa, la software house nota per il brand di The Witcher e non solo porge un ultimo saluto al proprio titolo spin-off incentrato sul gioco di carte amatissimo dalla community, ringraziando al contempo i membri del team che hanno abbandonato la compagnia a causa dei cambiamenti interni.