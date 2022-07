CD Projekt RED compie 20 anni: arriva il livestream celebrativo con un grande ospite

Tempo di grandi festeggiamenti: CD Projekt RED compie infatti 20 anni e la compagnia si prepara a celebrare la ricorrenza annunciando la data di un livestream incentrato sulla storia dello studio polacco.

L'azienda invita i fan a sintonizzarsi sul proprio canale Twitch il prossimo 6 luglio alle ore 16:00 per dare il via ai festeggiamenti, attraverso una diretta che vanterà un ospite d'eccezione: trattasi di Marcin Iwinski, co-founder di CD Projekt RED ed attuale CEO della compagnia assieme ad Adam Kicinski e Piotr Nielubowicz. Lo studio non spefica maggiormente nel dettaglio di cosa si parlerà nel corso dell'evento, ma con molta probabilità si ripercorreranno le tappe più significative raggiunte fin qui, dallo sviluppo del primo The Witcher fino al più recente Cyberpunk 2077.

Nel messaggio pubblicato su Twitter si parla inoltre di primo stream incentrato sull'anniversario, dunque altri eventi simili arriveranno nel prossimo futuro. Non è da escludere inoltre che vengano spese parole su The Witcher 4 entrato in pre-produzione, sebbene per il momento sia ancora troppo presto per avere maggiori informazioni sulla nuova saga in lavorazione.

E' bene in ogni caso ricordare che il ventesimo anniversario celebrato riguarda per l'appunto la nascita di CD Projekt RED, la divisione incentrata sullo sviluppo dei giochi interni della compagnia. CD Projekt come entità complessiva nasce invece nel maggio del 1994: all'epoca si occupava soltanto della distribuzione e localizzazione sul mercato polacco di videogiochi stranieri (tra cui i primi due Baldur's Gate), per poi darsi attivamente allo sviluppo interno otto anni più tardi. Il resto è storia.