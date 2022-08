CD Projekt RED compie 20 anni: si festeggia a Lucca Comics & Games 2022!

Il 2022 è un anno importante per il più celebre studio polacco dell'industria videoludica: CD Projekt RED compie 20 anni e già da tempo si susseguono eventi e livestream volti a celebrare il grande anniversario. E presto anche i fan italiani avranno modo di festeggiare come si deve.

Attraverso un messaggio sul proprio sito ufficiale, la compagnia conferma infatti la sua partecipazione a Lucca Comics & Games 2022, la nuova edizione della celebre fiera che quest'anno si svolgerà dal 28 ottobre al primo novembre. All'evento saranno presenti diversi membri di CD Projekt RED, pronti a raccontare nel dettaglio il loro lavoro, svelando curiosità, aneddoti e retroscena sullo sviluppo dei giochi di The Witcher e Cyberpunk 2077.

Per l'occasione verrà allestita anche una mostra dedicata al ventennale della compagnia, e viene promessa anche la presenza di numerosi cosplayer, pronti ad impersonare i più celebri personaggi dei franchise realizzati dalla software house polacca. Per il momento CD Projekt RED non condivide informazioni più precise sul suo programma per la nuova edizione del Lucca Comics & Games, ma promette aggiornamenti al più presto sempre attraverso il proprio sito. Per gli appassionati si tratta comunque di un'occasione d'oro per conoscere ancora più da vicino tutto ciò che riguarda il mondo di CD Projekt e delle sue popolari IP.

Ricordiamo a tal proposito che CD Projekt RED è al lavoro sulla nuova saga di The Witcher, ancora molto lontana nel tempo ma che ha comunque subito catalizzato l'attenzione dei giocatori, in attesa di scoprire al più presto nuovi dettagli sul prossimo progetto.