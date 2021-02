CD Projekt RED, cyberattacco al team di Cyberpunk 2077 e The Witcher: tutti i dettagli in video

Il team di CD Projekt RED, dopo la già complessa gestione del debutto e del supporto post lancio di Cyberpunk 2077, si ritrova a dover affrontare una ulteriore crisi.

Nella giornata di martedì 9 febbraio, la software house polacca ha infatti comunicato al pubblico di essere stata colpita da un gruppo di criminali informatici. Il cyberattacco condotto ai danni di CD Projekt RED è riuscito nell'intento di sottrarre dati e documentazione al team di sviluppo. In particolare, tra il bottino virtuale trafugato figurano anche i codici sorgente di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, oltre a documentazioni del gruppo CD Projekt. Il gruppo responsabile dell'azione criminale, la cui identità è al momento sconosciuta, ha lasciato un messaggio di riscatto, richiedendo alla compagnia di Varsavia di collaborare dietro minaccia di pubblicazione del materiale sottrattole.



CD Projekt RED ha tuttavia rifiutato ogni collaborazione, ha contattato le autorità competenti e ha deciso di rendere pubblico l'accaduto. Per analizzare la situazione, la Redazione di Everyeye ha realizzato un breve video dedicato, nel quale si valuta la natura dell'azione e le sue possibili conseguenze. Come da consuetudine, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!