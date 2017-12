CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 costerà e venderà di più rispetto a The Witcher 3

Terminati i lavori sue annesse espansioni,è ormai interamente riversata nello sviluppo di, titolo a tema Sci-Fi che, come chiarito dalla software house polacca, sarà ancora più ambizioso dell'ultima acclamata avventura dedicata a Geralt di Rivia.

CD Projekt ha già reso cosa nota che il gioco presenterà un mondo open world più esteso rispetto a quello di The Witcher 3, e che implementerà una componente online al suo interno. Informazioni che lasciano presagire un lavoro di sviluppo ancor più complesso e dispendioso di quello che ha poi portato alla realizzazione del già imponente The Witcher 3.

A confermare tali sensazioni, Adam Kiciński di CD Projekt ha dichiarato alla testata polacca di Puls Biznesu che la compagnia sta di fatto impiegando maggiori risorse finanziare rispetto a qualsiasi altro precedente lavoro su cui sia mai stata impegnata, incluso il terzo capitolo della serie di The Witcher. Proprio quest'ultimo, ha richiesto la cifra totale di $85 milioni, di cui, però, solo $25 milioni sono stati effettivamente investiti per la creazione del gioco vero e proprio. A quanto pare, Cyberpunk richiederà un esborso ancor maggiore rispetto a questa cifra, ma allo stesso modo - continua Kiciński - ci si aspetta che il titolo Sci-Fi riesca a far incassare alla società un profitto superiore a quello fatto registrare da The Witcher 3, che vanta 6 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Cyberpunk 2077 è atteso ad una data ancora sconosciuta su PC, PS4 e Xbox One. CD Projekt ha di recente discusso dell'importanza che avrà il comparto online del gioco e dell'attuale stato dei lavori.