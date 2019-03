Per CD Projekt RED Cyberpunk 2077 potrebbe essere un titolo cross-gen

Come sappiamo, Cybperpunk 2077, il nuovo attesissimo titolo di CD Projekt RED, è in sviluppo su PlayStation 4 e Xbox One, ma proprio nella giornata di oggi arriva la conferma che il videogame potrebbe vedere la luce anche con la prossima generazione di console.

Ne ha parlato infatti Adam Kicinski, a capo della software house, a margine del report finanziario di oggi per l'anno fiscale 2018, che ha dichariato che lo sviluppo del gioco è ormai in stato avanzato e non sarà influenzato dalle attuali mode videoludiche (chi temesse un Cyberpunk Battle Royale può stare tranquillo!) aggiungendo una postilla interessante: Cyberpunk 2077 potrebbe essere un titolo cross-gen.

"Se ci fosse l'opportunità di far uscire Cyberpunk su un'altra generazione, probabilmente lo vorremmo fare" ha detto Kicinski, che ha poi brevemente accennato anche ai progetti futuri di CD Projekt RED, tra cui un videogame ancora non annunciato.

Si tratterà di un titolo completamente nuovo con il quale la software house vuole eccedere le aspettative dei gamer. Il team al lavoro è più piccolo di quello che sta sviluppando Cyberpunk 2077, ma la qualità del gioco sarà quanto più alta è possibile, stando alle parole di Kicinski.

Secondo alcuni rumor, Cyberpunk 2077 potrebbe uscire nel 2019.

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Cosa vi aspettate per il futuro dalla software house?