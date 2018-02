CD Projekt RED: Cyberpunk 2077 sarà il nuovo The Witcher 3, ma ancora più ambizioso

Piotr Nielubowicz e Adam Kiciński dihanno recentemente partecipato al, nel corso del quale hanno avuto modo di parlare dell'attesissimo Cyberpunk 2077

Tanto per cominciare, i due hanno chiarito che il titolo verrà lanciato anche su Steam, non solo su GOG (la piattaforma per PC proprietaria del team di sviluppo polacco). Sarebbe stato strano il contrario, considerato che tutti i loro giochi sono sempre approdati anche sullo store di Valve, ma un'ulteriore conferma non fa male di certo.

Kiciński ha poi alzato la posta in gioco dichiarando che Cyberpunk 2077 è come "un nuovo The Witcher 3, ma ancora più ambizioso. Un vero e proprio gioco di ruolo, ambientato in un ricco open world con un gameplay senza veri e propri limiti". Un progetto del genere richiede un'enorme forza lavoro, e non a caso Kiciński ha rivelato che al momento ci sono ben 300 persone all'opera, il triplo di quelle impegnate su GWENT.

Quando potremo finalmente vederlo in azione? Come vi abbiamo già riferito qualche ora fa, su questo sono stati un po' più vaghi: "Sarà mostrato quando sarà pronto". Non possiamo far altro che continuare a pazientare. Cyberpunk 2077 è ancora privo di una data d'uscita.