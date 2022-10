CD Projekt RED dopo Cyberpunk 2077: lo studio di The Witcher si trasforma

Con la presentazione a sorpresa di ben cinque nuovi giochi di CD Projekt RED, la software house polacca ha messo in chiaro le proprie intenzioni per il prossimo futuro, che la vedrà concentrarsi sul mondo di Cyberpunk, The Witcher e una nuova IP.

Accanto a questo ambizioso sforzo creativo, del quale per ora ci sono stati presentati solo pochi dettagli, gli autori polacchi hanno messo in moto anche una rivoluzione organizzativa. In un ricco video aggiornamento, i vertici di CD Projekt RED hanno infatti affermato di avere appreso molte importanti lezioni dal tormentato debutto di Cyberpunk 2077 e di aver deciso di modificare numerosi aspetti della vita quotidiana della software house.

Nello specifico, CD Projekt RED afferma di aver concentrato i propri sforzi nella creazione di un ambiente di lavoro salutare e sostenibile. Per agevolare un flusso ordinato nello sviluppo dei prossimi titoli, il team ha inoltre deciso di abbracciare la metodologia dell'Agile Working. Ulteriore elemento chiave, gli autori di polacchi hanno stretto una partnership strategica con Epic Games, grazie alla quale l'Unreal Engine sarà il motore che animerà i nuovi giochi di CD Projekt.



Spazio anche ad un ampliamento della forza lavoro, con l'ultimo anno che ha portato alla nascita di CD Projekt Nord America, una divisione che al momento può contare su due centri creativi. Grazie ad altrettante acquisizioni, la software house può infatti contare su di un team a Vancouver e su Molasses Flood, con sede a Boston.



Potenziamenti anche per i vertici della compagnia che accolgono Pawel Zadowny, come CTO ed Head of Procution, e Jeremiah Cohn, come CMO e Head of the Franchise Development Team. In chiusura, ricordiamo che sarà presto nominato un nuovo CEO di CD Projekt RED, che andrà a sostituire Marcin Iwinski.