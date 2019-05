CD Projekt RED all'E3 2019: la software house sta 'preparando alcune sorprese'

Cd Projekt RED ha presentato ufficialmente i dati sui propri risultati finanziari relativi al primo trimestre del 2019, celebrando il passato e, al contempo, offrendo uno sguardo sul futuro della software house.

Durante l'appuntamento, infatti, è stato sottolineato il protrarsi nel tempo del successo dell'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt. Quest'ultimo, anche grazie alla pubblicazione delle espansioni post-lancio, continua infatti a generare profitti anche a distanza di ormai parecchio tempo dall'esordio del titolo. Nuovi risultati, inoltre, sono stati ottenuti anche da Gwent e Thronebraker.

Durante il meeting finanziario, come prevedibile c'è stato modo di parlare anche dell'E3 2019. In relazione all'Electronic Entertainment Expo di quest'anno, CD Projekt RED ha evidenziato come questa sarà per la storia della software house l'edizione più importante della fiera losangelina. Interessanti, soprattutto, alcune delle dichiarazioni rilasciate dal CEO Adam Kicińsk in occasione di una sessione di Q&A. Durante quest'ultima, infatti, è stato affermato che la software house starebbe "preparando alcune sorprese". Curiosi di saperne di più? All'E3 manca ormai davvero pochissimo!



Dall'incontro è inoltre emerso un significativo ottimismo nei confronti della possibile futura performance commerciale di Cyberpunk 2077. Il gioco non sarà presente in forma giocabile all'E3 2019, ma il team di sviluppo di Cyberpunk 2077 conta attualmente circa 400 persone, ed il gioco sarà ospite dell'E3 Coliseum 2019.