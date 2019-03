CD Projekt Red in Crescita: Espansione della Sede e 250 Assunzioni tra gli Obiettivi

In seguito alla pubblicazione di The Witcher 3, risalente ormai al 2015, CD Projekt Red ha avviato un ampio programma di sviluppo e di espansione della propria struttura.

In seguito al lancio del terzo capitolo della saga videoludica dedicata allo Strigo, CD Projekt Red è cresciuta del 60%, ed attualmente conterebbe ben 400 sviluppatori attualmente al lavoro nella realizzazione dell'atteso Cyberpunk 2077. A quanto pare, però, la Compagnia ha in programma ulteriori espansioni.

Nel corso dell'annuale report finanziario, infatti, il CFO Piotr Nielubowicz ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti, confermando l'acquisto da parte della Software House polacca di un lotto di terreno sul quale sarà possibile edificare ben 3.000 metri quadrati di uffici. "Si tratta verosimilmente di meno della metà dell'attuale sede della nostra Compagnia, - ha specificato il CFO - quindi saremo probabilmente in grado di fornire 250 nuovi posti di lavoro per CD Projekt Red e GOG". Un'azione che rientra all'interno di un ampio progetto di investimenti in ricerca e sviluppo, settori nei quali la Software House ha investito più di 55 milioni di euro nel solo 2018.



Un piano decisamente interessante e dal quale sembra trasparire la volontà di incrementare il ritmo produttivo della Software House polacca, che già conta sedi presso Varsavia e Cracovia. In attesa di saperne di più, attendiamo con curiosità il mese di giugno, in seguito alle dichiarazioni che vorrebbero l'edizione 2019 come l'E3 più importante di CD Projekt Red.