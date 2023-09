CD Projekt Red: il futuro dell'azienda è l'Unreal Engine 5, ma 'non si riparte da zero'

Più volte, nel corso dei mesi e non solo, si è parlato del futuro del sequel di Cyberpunk 2077 in Unreal Engine 5, l'Engine targato Epic che segnerà un'importante rivoluzione per l'avvenire di CD Projekt Red. Si attendono con trepidante attesa le prossime produzioni dell'azienda polacca, ma si comincia già a parlare del nuovo motore grafico.

In particolare, nel corso di un'intervista rilasciata dal director di Cyberpunk 2077 Gabe Amatangelo, è stato ribadito che CD Projekt Red svilupperà i suoi prossimi giochi con un nuovo motore grafico (appunto, il successore dell'UE 4). Tali dichiarazioni fanno da eco rispetto a quanto detto alla fine del 2022, quando si è parlato di Cyberpunk, The Witcher e di una nuova IP in relazione all'Unreal Engine 5. Tuttavia, con i recenti cambi strutturali che hanno seguito a ruota le notizie sull'accelerata allo sviluppo di The Witcher 4 e non solo, la questione relativa al motore grafico utilizzato dalla software house è stata posta nuovamente sotto al luce dei riflettori.

"Non si riparte da zero", ha dichiarato Amatangelo durante la suddetta intervista. "Molte volte, quando si costruiscono queste cose, come la Ray Reconstruction, ci sono molte metodologie che si possono applicare ai nuovi motori. Gli apprendimenti e la strategia di impostazione dell'architettura. [...] Ci sono alcune somiglianze e alcune lacune, ma i brillanti ingegneri dicono 'con tutte le cose che sappiamo che voi folli creativi volete fare in futuro, passiamo strategicamente a Unreal Engine 5'". Le intenzioni di CD Projekt sarebbero quindi quelle di dare vita ad una visione creativa pronta a realizzarsi in progetti del calibro di The Witcher, Cyberpunk Orion e altro ancora.