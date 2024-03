CD Projekt Red, un futuro ricco di progetti: il team lavora anche a una 'nuova' IP

L'avvenire di CD Projekt, il cui nome compare alla firma di progetti del calibro di Cyberpunk, è ricco di novità. Dalle dichiarazioni giunte quest'oggi sappiamo che CD Projekt sta puntando a un'esperienza cinematografica con Cyberpunk Orion, ma c'è di più: l'azienda ha rilasciato nuovi aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori sui suoi giochi.

Nel corso delle ultime ore, la software house ha pubblicato tramite un post su X la cosiddetta "pipeline" relativa ai progetti che verranno rilasciati prossimamente e con i quali gli studi interni sono alle prese. Quali sono le informazioni presenti all'interno del contenuto sopracitato? CD Projekt Red è al lavoro su ben cinque progetti. Tra questi figura, in particolare, quello di Hadar, la nuova e misteriosa IP che era nella fase di concept verso la fine del 2022. Sebbene siano passati parecchi mesi, la situazione sembrerebbe non essere cambiata in alcun modo, almeno a primo acchito: essa è ancora in una fase di concept.

Che dire, invece, per gli altri quattro titoli? CD Projekt sta sviluppando tre giochi di The Witcher e il sequel di Cyberpunk 2077. Qui di seguito vi riportiamo quanto ufficializzato dall'azienda:

The Witcher Polaris è in fase di pre-produzione. Verrà sviluppato dalla stessa CD Projekt;

The Witcher Sirius: questo titolo verrà invece realizzato dai ragazzi di The Molasses Flood (anch'esso è in pre-produzione);

Segue poi The Witcher Remake, sviluppato da Fool's Theory e supportato da CD Projekt Red. The Witcher Remake è attualmente in fase di concept;

Nella stessa fase di sviluppo di The Witcher Remake abbiamo Cyberpunk Orion, l'a seconda iterazione del celebre brand. Questo gioco verrà anch'esso sviluppato da CD Projekt.

All'orizzonte si intravedono tanti progetti, ma non ci resta che attendere maggiori novità in tal senso.

