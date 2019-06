CD Projekt RED ha grandi piani per Cyberpunk 2077: sarà un marchio 'eterno'

Grazie alla serie di The Witcher, CD Projekt RED si è guadagnata una credibilità ed un rispetto nell'industria videoludica e tra i fan stessi, senza pari. E stando a quello che abbiamo visto finora di Cyberpunk 2077, il loro nuovo progetto, si tratta di riconoscimenti più che meritati.

I piani della software house polacca per il videogame in questione e per il futuro però, potrebbero essere addirittura più grandi del previsto. Ne ha parlato Adam Kiciński, CEO della compagnia, secondo cui in futuro per i giochi di CD Projekt RED dovranno esserci due team al lavoro simultaneamente, ognuno grande come quello attualmente impegnato nello sviluppo di Cyberpunk 2077.

"Ci sono produttori che fanno uscire un titolo di una determinata serie ogni anno. Noi facciamo qualcosa di diverso. la cosa più importante è che il gioco sia innovativo e straordinario in alcune aree. I giochi che facciamo vendono per un lungo periodo, per cui valutiamo la qualità più che la frequenza d'uscita. Certo, ci piacerebbe farne uscire di più, e questi sono i piani, ma dobbiamo ancora fare strada per arrivare al punto in cui sviluppiamo giochi paralleli a tutta velocità. Vogliamo avere due team delle dimensioni di quello che lavora su Cyberpunk".

Tornando ai brand di The Witcher e Cyberpunk, i piani della società sono di rendere i due franchise "eterni" e ben radicati nella cultura pop. Cyberpunk 2077 è il prodotto più ambizioso della storia di CD Projekt RED, d'altronde, come da loro stessi dichiarato.

"Vogliamo che i nostri brand diventino eterni. Si tratta di una grande ambizioe, ma vogliamo che siano come quei marchi americani che hanno funzionato per generazioni, non invecchiano e restano permanentemente nella cultura pop. Dal punto di vista degli affari è una base solida per costruire il futuro".

