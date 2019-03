CD Projekt Red ha in programma la pubblicazione di due Giochi AAA entro il 2021?

CD Projekt Red è attualmente al centro dell'attenzione del mondo videoludico, in fermente attesa di poter conoscere la data di pubblicazione del loro prossimo progetto.

I rumor su Cyberpunk 2077 si rincorrono senza sosta sin dal suo annuncio e non sembrano intenzionati a ridursi. La Software House ha più volte ribadito che il Gioco sarà pubblicato "quando sarà terminato", e, nel frattempo, ha permesso ai videogiocatori di ingannare l'attesa tramite la pubblicazione di un interessante "dietro le quinte" di Cyberpunk 2077. Tuttavia, il desiderio di saperne di più è molta e l'attenzione attorno all'ambizioso progetto rimane elevata.

Nonostante questo, sembra che ci sia già chi sta pensando al prossimo progetto di Casa CD Projekt Red. A far emergere questo dettaglio è un Utente attivo sul noto portale Resetera con il nickname di "Antiax". Quest'ultimo sottolinea infatti come sul Forum di CD Projekt Red un giocatore abbia posto una domanda relativa ai progetti di lungo periodo della Software House. Ebbene, secondo quanto riportato, quest'ultimo avrebbe ottenuto la seguente risposta: "Per quanto riguarda la strategia 2016-2021 di CD Projekt Capital Group, i suoi piani in merito alla pubblicazione del secondo Gioco AAA entro il 2021 rimangono invariati. Ci stiamo attualmente concentrando sulla produzione e promozione di Cyberpunk, quindi non vogliamo commentare ulteriori progetti". Il messaggio sarebbe datato 18 marzo 2019.



Ci teniamo a sottolineare che la fonte originale citata su Resetera è in lingua polacca e che la traduzione riportata sulla piattaforma potrebbe dunque risultare inaccurata. Tuttavia, se ciò fosse confermato, sarebbe sicuramente una notizia accolta con entusiasmo dall'intera Coomunity videoludica legata a CD Projekt Red!