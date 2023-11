CD Projekt RED interrompe le pubblicazioni sui social di Cyberpunk e The Witcher in Italia

Se seguite le pagine social italiane di Cyberpunk 2077 e The Witcher, avrete sicuramente notato il post comparso nelle scorse ore, nel quale CD Projekt RED comunica l'intenzione di interrompere le comunicazioni nella nostra lingua fino a data da destinarsi.

"A partire da domani (oggi, ndr), tutte le comunicazioni in italiano sui canali social dei nostri franchise verranno interrotte fino a data da destinarsi. Per rimanere aggiornati sulle novità in arrivo potete seguire le nostre pagine globali su Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Tumblr. Per problemi tecnici relativi ai nostri giochi, potete inviare un ticket al supporto al link https://support.cdprojektred.com/it"

Lo stesso post è stato condiviso sulle pagine Facebook ufficiali di Cyberpunk 2077 e della serie The Witcher, tra l'altro come un fulmine a ciel sereno e senza alcun preavviso da parte dell'azienda polacca. A quanto pare, CD Projekt RED gestirà ora i profili social in maniera globale e i canali di comunicazione in italiano interrompono le trasmissioni.

Non è chiaro se questa scelta riguardi solo le pagine social in italiano o anche di altri paesi, da parte nostra non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale a riguardo dai PR italiani di CD Projekt RED e siamo disponibili per eventuali chiarimenti o pubblicazione di note e aggiornamenti sulla vicenda.