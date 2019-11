CD Projekt RED per il lancio di Cyberpunk 2077 non teme la concorrenza di Half Life: Alyx

Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi più attesi dai gamer di tutto il mondo, ma con l'annuncio di Half-Life: Alyx, nuovo capitolo della celebre serie di Valve svelato inaspettatamente qualche giorno fa, avrà un bel concorrente con cui vedersela.

Il titolo di Valve in Realtà Virtuale arriverà infatti nel mese di Marzo 2020, mentre la data d'uscita di Cyberpunk 2077 è fissata per il 16 Aprile 2020. Poche settimane di differenza insomma, per due giochi che promettono di essere campioni di vendita. La cosa però non sembra preoccupare Michal Andrzej Nowakowski, Senior VP di CD Projekt RED, che ne ha parlato a margine di un recente incontro.

"La VR rimane un prodotto estremamente di nicchia nel mercato, e dunque ha un bacino di utenza molto molto piccolo."

Stando alle parole dello sviluppatore, Valve potrebbe aver deciso di far uscire il gioco anche per rilanciare il proprio visore, cosa che in effetti è avvenuta, dato che il visore di Valve è tra i prodotti più venduti su Steam.

In ogni caso effettivamente i due titoli sembrano avere bacini d'utenza piuttosto differenti, e oltretutto c'è del tempo tra un'uscita e l'altra, per cui non dovrebbero pestarsi i piedi a vicenda più di tanto. Voi che ne pensate?