CD Projekt Red: le Quest di Cyberpunk 2077 saranno più complesse che in The Witcher 3

Cyberpunk 2077 rimane al centro dell'occhio del ciclone videoludico, attirando su di sè un crescente interesse da parte della Community Videoludica, curiosa di vedere in azione il nuovo gioco di CD Projekt Red.

A fornire ulteriori informazioni sul progetto è ora Philipp Weber, Quest Designer di Cyberpunk 2077. Quest'ultimo ha infatti rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in occasione di una recente intervista concessa al magazine tedesco GameStar. In particolare, lo sviluppatore ha sottolineato come le diverse quest che il nostro alter-ego videoludico avrà la possibilità di intraprendere all'interno di Cyberpunk 2077 risulteranno più complesse rispetto a quelle presenti all'interno dell'acclamato The Witcher 3. Questo sarebbe da attribuirsi al fatto che i giocatori potranno affrontarle e portarle a compimento utilizzando approcci tra loro differenti.



Una notizia sicuramente interessante, che mette nuovamente a confronto Cyberpunk 2077 con The Witcher 3. In passato, infatti, la Software House aveva confrontato i due Titoli per descrivere la struttura del mondo di Gioco di Cyberpunk 2077, affermando che Night City avrà uno sviluppo verticale, differente dunque dalle ambientazioni di The Witcher 3, caratterizzate da un differente tipo di estensione. Ricordiamo ai Lettori che ad ora il Gioco è purtroppo ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma recentemente CD Projekt Red ha pubblicato un interessante dietro le quinte di Cyberpunk 2077.