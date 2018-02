CD Projekt: non abbandoneremo l'universo di The Witcher, ma ora è il turno di Cyberpunk

In una recente intervista ai microfoni di PC Gamer, Marcin Iwinski, Chief Executive Officer presso, è tornato a parlare die del ruolo che rivestirà nei piani futuri della compagnia.

"Abbiamo dedicato una grande parte della nostra vita a The Witcher, e significa molto per noi, quindi sicuramente non abbandoneremo il suo universo. Se vi mancano i vostri personaggi preferiti date una possibilità a Gwent. Per i fan dello storytelling, nel futuro immediato arriverà Thronebreaker [la campagna single player di Gwent NdR]. A ogni modo, parlando dei grandi giochi di ruolo, adesso è il momento di Cyberpunk 2077", queste le parole dello sviluppatore. Ci sarà in futuro un nuovo capitolo principale della serie di The Witcher oppure CD Projekt RED si limiterà a espandere l'universo narrativo creato da Andrzej Sapkowski attraverso spin-off di altro genere?

Ricordiamo che la software house polacca ha recentemente confermato la sua presenza all'E3 2018, che sia arrivato il momento di vedere Cyberpunk 2077 in azione?