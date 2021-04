CD Projekt RED: non siamo interessati a farci comprare da Sony o Microsoft

Adam Kicinski di CD Projekt RED ha risposto alle domande degli investitori su una possibile acquisizione da parte di un gruppo più grande come Microsoft, Sony o Tencent. Quali sono le aspettative dell'azienda polacca in tal senso, una acquisizione è possibile oppure no?

In realtà al momento CD Projekt RED non ha alcun interesse nell'essere acquisita da un publisher o un produttore hardware, come capitato a Bethesda con Microsoft: "non la vedo come una mossa profittevole, sicuramente siamo in grado di gestire il nostro business in maniera autonoma e indipendente, non stiamo cercando di essere acquisiti" afferma Kicinski.

Adam si sofferma invece sulle ulteriori possibilità di espansioni acquistando team indipendenti o studi che possano aiutare CD Projekt a raggiungere i suoi obiettivi, come accaduto nel caso di Digital Scalpes, ora CD Projekt RED Vancouver.

Cyberpunk 2077 ha venduto oltre tredici milioni di copie nel solo 2020 e CD Projekt RED sembra avere le idee chiare per il futuro, la compagnia polacca continuerà a lavorare su Cyberpunk 2077, sulla serie The Witcher e preparerà il terreno per il lancio di nuove IP, tutto questo senza dimenticare il continuo supporto al negozio digitale GOG, uno dei rivenditori più importanti su PC insieme a Steam e Epic Games Store.