CD Projekt RED non è in vendita, CEO commenta i rumor sull'acquisizione da parte di Sony

Nei giorni scorsi il responsabile PR di CD Projekt RED ha smentito le trattative con Sony dopo che rumor su una possibile acquisizione erano tornati a circolare in rete alla fine di maggio. La compagnia polacca non è in vendita.

Questo messaggio è stato ribadito forte e chiaro dal CEO di CD Projekt RED, Adam Kiciński, durante la più recente riunione con gli azionisti:

"Posso dirvi che non è cambiato nulla e come ripetiamo da anni, CD Projekt non è in vendita, il nostro obiettivo è quello di restare indipendenti. Abbiamo una strategia di crescita e vogliamo lavorare per costruire il nostro futuro. Quelli che leggete in rete sono solo rumor."

CD Projekt investirà sempre di più su The Witcher con numerosi progetti in sviluppo come The Witcher Remake in Unreal Engine 5, The Witcher 4 e un gioco multiplayer della saga, inoltre spazio anche ai DLC di Cyberpunk 2077, a Cyberpunk Orion e altri progetti.

The Witcher 3 è un successo da 50 milioni di copie, la saga dello Strigo ha venduto ad oggi oltre 75 milioni di copie diventando una delle IP di maggior successo degli ultimi anni. E anche Cyberpunk 2077 dopo un debutto problematico ha registrato vendite in crescita nel 2021 e 2022.