CD Projekt RED non è in vendita: la compagnia tiene alla sua indipendenza

A causa di un debutto sottotono e un piano di supporto post-lancio dilatato che sta richiedendo molto più tempo del previsto, Cyberpunk 2077 non sta producendo i risultati sperati. Nonostante i ricavi in discesa, in ogni caso, CD Projekt RED intende continuare a cavarsela da sola conservando la propria indipendenza.

Lo ha affermato a chiare lettere il Presidente Adam Kiciński nel corso di una recente intervista concessa al giornale polacco Rzeczpospolita: "Lo diciamo da anni che intendiamo rimanere indipendenti e che non vogliamo far parte di un'entità più grossa. Non siamo neppure cercando degli investitori strategici". CD Projekt RED ha anche messo in atto delle contromisure per ridurre al minimo il rischio di un'acquisizione ostile tramite l'acquisto delle proprie azioni. La compagnia sta infatti investendo in altre realtà, come testimonia il recente acquisto di The Molasses Flood, autori di The Flame in the Flood, e di Digital Scapes, studio canadese ora noto come CD Project RED Vancouver.

La campagna acquisti potrebbe inoltre continuare in futuro: "Non escludiamo altre transazioni del genere in futuro. Lo scopo delle nostre acquisizioni è quello di rinforzare i nostri team di sviluppo e ottenere supporto aggiuntivo alla messa in atto della nostra strategia".