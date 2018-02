CD Projekt RED parteciperà all'E3 2018: vedremo Cyberpunk 2077 in azione?

Dopo il no comment disulla possibilità di vederein azione all'E3 2018, nelle ultime ore è stato confermato che la compagnia polacca sarà presente alla prossima edizione della fiera losangelina. Il titolo sarà finalmente mostrato in forma giocabile?

L'immagine riportata in calce alla notizia (tratta dal sito ufficiale dell'E3) parla chiaro: tra le compagnie presenti all'E3 2018, infatti, è impossibile non notare il logo di CD Projekt RED, nella speranza che la software house polacca possa finalmente mostrare qualcosa di concreto su Cyberpunk 2077, il nuovo, attesissimo gioco di ruolo degli autori di The Witcher 3 che promette di settare nuovi standard per il genere di appartenenza.

Secondo voi sarà la volta buona per vedere il primo video gameplay del gioco? Ricordiamo che l'appuntamento con l'E3 2018 è fissato per i giorni compresi tra il 12 e il 14 giugno di quest'anno.