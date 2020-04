CD Projekt RED: nessuna paura per Cyberpunk 2077, i giocatori sceglieranno il digitale

Dopo aver registrato un anno fiscale che ha portato con se ottimi risultati, CD Projekt RED ha speso qualche parola per delineare la situazione dell'industria alle prese con il Coronavirus, dichiarando che il settore potrebbe uscirne revisionato.

Nonostante il dilagare dell'epidemia sembra non aver avuto impatti significativi sullo sviluppo del prossimo Cyberpunk 2077, la cui uscita rimane fissata per Settembre, gli sviluppatori della celebre serie The Witcher hanno esposto la propria teoria su come il Coronavirus potrà condizionare il futuro delle vendite di videogiochi, con una decisa svolta verso gli acquisti digitali. Secondo lo studio infatti le vendite delle copie retail dei giochi continueranno a diminuire per tutta la durata dell'epidemia a favore delle versioni digitali e tale standard potrebbe rimanere anche una volta superato il brutto periodo globale. CD Projekt RED ha dichiarato di non aver ancora parlato della futura strategia con i partner della distribuzione fisica ma non fatica a credere che i consumatori saranno piuttosto inclini ad acquistare Cyberpunk 2077 sugli store digitali.

D'altronde le recenti uscite di Doom Eternal, Final Fantasy 7 Remake e soprattutto Animal Crossing New Horizons sembrano aver tracciato una strada. In attesa di capire quali saranno le ripercussioni sulla distribuzione, voi cosa ne pensate?