CD Projekt Red punta sullo sviluppo di due IP: Cyberunk e The Witcher

CD Projekt Red ha recentemente pubblicato un nuovo report dedicato alle proprie attività, all'interno della quale si evidenzia la rilevanza di due delle IP dello studio.

All'interno del documento possiamo infatti leggere come lo sviluppo di videogiochi da parte della software house si basi "su due brand posseduti dalla Compagnia: The Witcher e Cyberpunk". L'impegno nei confronti di questi ultimi, viene definito all'interno del report come un "dual-franchise model", un modello di business fondato su, appunto, due brand principali. In particolare, CD Projekt evidenzia: "La gestione di due diversi franchise principali (The Wither e Cyberpunk), insieme a diversi team di sviluppo indipendenti, consente alla Compagnia di condurre lavori paralleli su diversi progetti e di regolarizzare la propria agenda di pubblicazione di lungo periodo". La "migrazione verso un modello basato su due franchise" viene inoltre presentato come uno strumento per ottimizzare le attività di CD Projekt Red.



Insomma, sembra che il team polacco sia intenzionato, anche in futuro, a puntare in maniera significativa su queste due IP, con nuovi capitoli dedicati. Una prospettiva non totalmente nuova: già nel marzo di quest'anno si era discusso della possibile pubblicazione di un nuovo gioco AAA entro il 2021 da parte di CD Projekt Red. Per ora, tuttavia, la software house non ha offerto dettagli ulteriori in merito e l'attenzione resta focalizzata su Cyberpunk 2077, del quale giungeranno molto presto nuovi dettagli grazie all'imminente appuntamento streaming del 30 agosto.