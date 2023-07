CD Projekt RED si ridimensiona: 'ad oggi, personale in esubero'

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è un buon momento per lo studio polacco che ha in capo progetti come Polaris (franchise di The Witcher), Orion (franchise di Cyberpunk) o Hadar (nuovo franchise) e lo stesso Cyberpunk 2077 non ha frenato CD Projekt Red, ora più grande di Ubisoft.

Ciò nonostante, c'è bisogno di un ridimensionamento organizzativo. A spiegare le motivazioni dietro la riorganizzazione dei team è Adam Kiciński, CEO di CD Projekt, in un comunicato sul sito ufficiale della compagnia. L'amministratore ha spiegato che la strategia dello studio prevede un continuo processo di trasformazione che è fisiologico alla realizzazione di giochi che arrivino con la qualità e i tempi giusti.

Nel suo lungo messaggio, il numero uno della software house polacca spiega che, per creare i migliori giochi di ruolo d'azione, ci vogliono i migliori talenti ma anche i giusti team. Con "giusto team" si intende una squadra di persone il cui numero sia cucito sulle esigenze del progetto.

Alla luce di questo ragionamento e a seguito di un'analisi di tutti i team coinvolti, con rammarico viene comunicato che ad oggi c'è del personale in esubero.



Ci sono persone che, nonostante il loro talento, non potranno essere ricollocate il prossimo anno, una volta ultimato il progetto al quale stanno lavorando. Non è la prima volta che capita, considerando che i cambi strutturali al team di Gwent avevano già visto licenziare 30 dipendenti.

Questa decisione coinvolge circa 100 dipendenti, approssimativamente il 9% dell'intero team, ma non sarà immediata, in quanto alcune risorse saranno congedate nel primo trimestre del 2024.



Il CEO tiene a concludere precisando che questa informazione è stata diramata sin da adesso per dovere di trasparenza nei confronti di tutte le parti coinvolte, con un augurio ai collaboratori che vedranno interrotto nei prossimi mesi il proprio rapporto di lavoro.