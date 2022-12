CD Projekt RED e Spokko: licenziamenti per gli autori di The Witcher Monster Slayer

In seguito all'annuncio ufficiale della chiusura dei server di The Witcher: Monster Slayer, arrivano aggiornamenti anche sul destino di Spokko, team di sviluppo autore del gioco in Realtà Aumentata.

La software house ha infatti annunciato che sarà presto protagonista di importanti ristrutturazioni interne. "In seguito alle recenti modifiche nelle strategie di lungo periodo di CD Projekt", comunica il team polacco, parte dello staff di Spokko sarà inglobato all'interno della stessa CD Projekt RED. Questa porzione di autori di The Witcher: Monster Slayer avrà dunque la possibilità di dedicarsi allo sviluppo di "progetti chiave" all'interno della software house europea.

Questo destino, tuttavia, non coinvolgerà l'intero team di Spokko. In seguito alla transizione, conferma CD Projekt RED, parte dello staff sarà infatti oggetto di licenziamento. L'azienda polacca garantisce che si impegnerà per "rendere il passaggio al prossimo step della propria carriera il più semplice e sicuro possibile" per tutti i dipendenti. Al momento, non sono stati diffusi dettagli più specifici in merito al numero di sviluppatori coinvolti.



"Nonostante The Witcher: Monster Slayer sia stato un viaggio incredibile - dichiara il team - il gioco sfortunatamente non ha soddisfatto le nostre aspettative economiche". La chiusura di The Witcher: Monster Slayer avverrà nel 2023, sia su dispositivi Android sia su ecosistema iOS.