CD Projekt RED sposa il multiplayer: previsto per la 'maggior parte dei prossimi giochi'

Ci sono grandi trasformazioni in atto in CD Projekt RED, con la software house che ha attuato nel corso dell'ultimo anno un progressivo piano di espansione e ristrutturazione interna.

Tale processo ha condotto il team polacco a condividere un corposo annuncio, con il quale è stata svelata la natura dei prossimi 5 giochi di CD Projekt RED. Tra nuove IP e nuovi titoli dedicati agli universi di The Witcher e Cyberpunk, la software house ha svelato anche Project Sirius, uno spin-off delle avventure dello Strigo in sviluppo presso Molasses Flood. Questa misteriosa produzione, è già stato confermato - includerà anche un comparto multiplayer.

Un annuncio che ha trovato ulteriore contestualizzazione in una serie di interessanti dichiarazioni di CD Projekt RED. Gli autori hanno infatti annunciato l'intenzione di abbracciare con più determinazione le opzioni di gioco multiplayer. Una qualche forma di multigiocatore, è stato dichiarato, sarà inclusa nella "maggior parte" dei prossimi giochi di CD Projekt RED. Questo, è stato specificato, non andrà però a ridurre la portata e l'estensione delle esperienze single player.



Si tratta di una svolta nell'attività tradizionale della software house, resa possibile a quanto pare dalla nuova partneship con Epic Games, il cui Unreal Engine offrire basi solide in termini di esperienze multigiocatore.