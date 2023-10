CD Projekt Red: gli sviluppatori entrano a far parte del sindacato, cosa succede?

Parallelamente a quanto visto con Avalanche Studios e l'unione di cento sviluppatori al sindacato a seguito di alcune problematiche contrattuali, anche l'organico della famosa azienda polacca dietro lo sviluppo di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 è entrata a far parte del sindacato. Le ragioni, però, sarebbero da ricondurre ai recenti licenziamenti.

Circa tre mesi fa, CD Projekt Red è stata ridimensionata per un esubero di personale. Le parole del CEO dell'azienda, Adam Kiciński, alludevano ad un bisogno della software house di dare vita ad un fenomeno di trasformazione fisiologico, il quale aveva coinvolto parte del proprio organico. Non a caso, quindi, il tutto poteva essere ricondotto alla mole di personale facente parte di CD Projekt, divenuta con il tempo anche più grande di Ubisoft. Ad oggi, però, gli sviluppatori hanno deciso di entrare a far parte del sindacato.

Il licenziamento effettivo di un numero di dipendenti pari al 9% degli impiegati nel settore creativo ha innescato un processo di ingresso dei lavoratori presso il sindacato, così da salvaguardare i propri diritti e "dare voce a tutti i lavoratori polacchi del settore gamedev". Dalle necessità che l'industria videoludica ha portato a galla nel corso dell'intero anno è quindi sorta la PGWA (Polish Gamedev Workers Union), nata dopo l'ondata di licenziamenti presso CD Projekt Red. La creazione di esperienze videoludiche in un ambiente equo e sostenibile per i gamedev è quindi l'obiettivo principale della PGWA, garantendo la salvaguardia dei diritti di ogni sviluppatore.