CD Projekt RED o Techland: chi ha il CEO più ricco della Polonia?

In Polonia sono nate alcune delle più importanti software house europee, capaci di realizzare produzioni di richiamo internazionale e grandi successi in termini di vendite. Basti pensare a nomi come CD Projekt RED e Techland, che da anni intrattengono i giocatori con titoli di spessore.

Curiosi di scoprire quale software house polacca è guidata dal CEO più ricco in assoluto? La risposta arriva da Forbes Poland, che ha stilato la sua annuale classifica delle 100 persone più ricche del paese. E ad emergere vincitore è Pawel Marchewka, CEO di Techland nonché unico uomo dell'industria videoludica ad entrare nella Top 10 stilata da Forbes Poland (in quinta posizione, per l'esattezza). La sua fortuna si aggira attorno agli 8,34 miliardi di zloty (pari a 1,87 miliardi di dollari).

Non è da escludere che gran parte dei meriti per il prestigioso risultato ottenuto da Marchewka sia collegato alle 30 milioni di copie vendute dalla serie di Dying Light e confermate proprio nelle scorse settimane, che confermano il brand come una miniera d'oro per Techland. Considerato inoltre che è stata rivelata la roadmap 2023 di Dying Light 2, è altamente probabile che il più recente episodio continuerà a regalare soddisfazioni economiche all'azienda guidata da Marchewka.

Nulla da fare invece per i fondatori di CD Projekt RED: Marcin Iwinski e Michal Kicinski non rientrano infatti tra i primi dieci e si devono "accontentare" di un patrimonio rispettivamente di 1,66 miliardi di zloty (370 milioni di dollari) e 1,42 miliardi di zloty (320 milioni di dollari). Ancora più indietro Krzysztof Kostowski, CEO del publisher videoludico Playway, con una fortuna che ammonta a 1,1 miliardi di zloty (250 milioni di dollari).