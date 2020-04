CD Projekt RED, tra The Witcher e Gwent: profitti record per la software house

È tempo di bilanci in casa CD Projekt RED, con la software house pronta a dare uno sguardo all'anno videoludico appena trascorso, che sembra aver portato con sé ottimi risultati.

Il gruppo ha infatti registrato nel corso del 2019 vendite in grado di generare entrate per 521 milioni di PLN: in prospettiva, stiamo parlando di un incremento dei profitti, rispetto al 2018, pari al 44%! Un risultato notevole, conseguito, si riporta, soprattutto grazie agli eccellenti risultati conseguiti The Witcher 3: Wild Hunt, incluso il porting per Nintendo Switch. Un importante contributo giunge tuttavia anche da un altro fronte, ovvero la pubblicazione di Gwent su piattaforme mobile.

Complessivamente, addirittura, il gruppo CD Projekt indica il quarto trimestre del 2019 come il miglior periodo conclusivo di un anno produttivo nella sua intera storia! Il team si dice particolarmente felice dell'accresciuta popolarità del franchise di The Witcher, che a livello videoludico festeggerà a breve il proprio quinto anniversario. Buone notizie infine anche per GOG.com, con la piattaforma che ha registrato 162 milioni di PLN di profitti, un traguardo definito dalla dirigenza come decisamente significativo.



Insomma, un successo su tutta la linea per il gruppo polacco, che ha recentemente dimostrato anche una grande generosità, donando un milione di dollari per l'emergenza Coronavirus.