CD Projekt RED vuole promuovere al meglio Cyberpunk 2077 in Cina

CD Projekt RED sta assumendo personale da inserire nella nuova sede di Shangai che si occuperà della distribuzione e del marketing dei giochi della compagnia (e presumibilmente della piattaforma GOG) sul territorio asiatico.

Nello specifico l'azienda polacca è alla ricerca di un PR Manager, di un Senior Marketing Manager e di un Marketing Director per l'ufficio di Shangai che verrà inaugurato nei prossimi mesi, in tempo per il debutto di Cyberpunk 2077.

"Vogliamo espandere le attività di marketing in Asia per fare in modo che i giocatori locali capiscano che stiamo offrendo loro giochi maturi fortemente incentrati sulla narrazione, con un ottimo rapporto qualità/prezzo."

CD Projekt RED prevede di investire maggiormente sul marketing in Asia a partire proprio dal lancio di Cyberpunk 2077, gioco che avrà il ruolo di vero e proprio biglietto da visita per il mercato asiatico, obiettivo è quello di aprirsi maggiormente ad un territorio particolarmente florido che sta ingolosendo sempre di più i grossi publisher.