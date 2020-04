Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: CD Projekt regala sfondi a tema per videoconferenze

Seguendo l'esempio di Ubisoft per lo Smart Working e l'emergenza Coronavirus, i curatori dei canali social di CD Projekt RED invitano tutti i fan di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 a scaricare gratis dei nuovi sfondi per videoconferenze.

L'iniziativa lanciata dalla software house polacca offre così l'accesso a diversi sfondi personalizzati a tutti gli appassionati e i professionisti che, in questi giorni, sono costretti a ricorrere a programmi come Zoom per organizzare delle videoconferenze di lavoro o delle semplici "riunioni virtuali" tra amici. Chi lo desidera, ovviamente, può utilizzare le medesime immagini anche come wallpaper per il proprio dispositivo tecnologico preferito.

Gli scenari digitali scelti da CD Projekt ritraggono Kaer Morhen di The Witcher 3 Wild Hunt e la gigalopoli sci-fi di Night City che accoglierà gli emuli di V nell'universo action ruolistico di Cyberpunk 2077, il cui lancio è previsto per il 17 settembre su PC, PS4 e Xbox One e successivamente su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.

Nel momento in cui scriviamo, le uniche versioni degli sfondi digitali regalati da CD Projekt sono quelle in Full-HD, ma se siete alla ricerca di nuove immagini ad una risoluzione maggiore potete sempre recuperare i 25 wallpaper 4K di Cyberpunk 2077 pubblicati nei mesi scorsi dagli sviluppatori europei.