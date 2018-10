CD Projekt replica alla richiesta di $16 milioni di Sapkowski per i diritti di The Witcher

Andrzej Sapkowski, l'autore dei romanzi di The Witcher, ha chiesto oggi a CD Projekt RED di risarcirgli 16 milioni di dollari per i diritti di The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt. La risposta della software house polacca non è tardata ad arrivare.

Nel 2005 lo scrittore cedette i diritti sui romanzi di The Witcher a CD Projekt, concedendoli a un prezzo piuttosto basso. Ai tempi la software house polacca era una compagnia di piccole dimensioni, e Sapkowski aveva sottovalutato il potenziale successo commerciale che potevano riscuotere i giochi tratti dai suoi libri.

Dopo il grande successo riscosso dalla serie Action RPG di The Witcher, però, lo studio legale che cura gli interessi dello scrittore ha chiesto a CD Projekt RED un risarcimento pari a 16 milioni di dollari per diritti non pagati, specificando che gli accordi presi riguardavano solo la realizzazione del primo gioco della serie, e non i successivi sequel ed espansioni.

Nelle ultime ore è arrivata la replica di CD Projekt RED, che riportiamo di seguito: "Secondo la compagnia, le richieste espresse nell'avviso sono infondate per quanto riguarda il loro merito e l'importo previsto. La compagnia aveva legittimamente e legalmente acquisito il copyright del lavoro del Sig. Andrzej Sapkowski, nella misura in cui è necessario per il suo utilizzo nei giochi sviluppati da CD Projekt RED. Tutte le somme dovute dalla compagnia sono state correttamente trasferite."

Non avendo trovato un accordo, le due parti si avvieranno verso una nuova causa legale, di cui continueremo a tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi in merito. Spevate che The Witcher diventerà anche una serie Netflix con protagonista Henry Cavill?