CD Projekt ribadisce che Lady Gaga non sarà in Cyberpunk 2077

La scorsa primavera Lady Gaga era stata avvistata negli studi polacchi di CD Projekt RED, in molti hanno subito pensato ad una collaborazione per Cyberpunk 2077, ipotesi subito smentita dalla compagnia e ora nuovamente confermata durante una recente intervista.

Alvin Liu, responsabile dell'UI di Cyberpunk 2077 è stato intervistato da WCCFTech e in questa occasione ha ribadito che "Lady Gaga è piuttosto Cyberpunk, il suo immaginario sicuramente lo è... ma no, Lady Gaga non sarà presente in Cyberpunk 2077."

I giocatori dovranno "accontentarsi" della star Keanu Reeves (che interpreterà il personaggio di Johnny Silverhand) e della band svedese Refused che presterà la propria voce (in tutti i sensi) alla virtual band Samurai. Mateusz Tomaszkiewicz di CD Projekt ha invece espresso interesse nel vedere Meryl Streep in Cyberpunk 2077, niente più che un semplice desiderio personale.

Non è escluso in ogni caso che altre collaborazioni di primo piano possano essere annunciate nel prossimo futuro, Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile 2019 su PC, PS4 e Xbox One, c'è ancora tempo dunque per svelare eventuali star e artisti coinvolti nel progetto.