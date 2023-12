CD Projekt: lo studio di The Witcher e Cyberpunk vuole rimanere indipendente

In un periodo di grandi acquisizioni per il settore videoludico, CD Projekt RED mantiene salda la sua posizione da compagnia di sviluppo indipendente. A ribadire come lo studio polacco non sia interessato ad essere acquisito, ci ha pensato direttamente il CEO Adam Kiciński.

In passato si è vociferato di un presunto interesse da parte di Sony nei confronti degli autori di The Witcher e Cyberpunk 2077, teoria che in seguito è stata smontata dalla stessa CD Projekt. Tramite i documenti trapelati quest'anno nel contesto dell'acquisizione di Activision, sappiamo per certo che Microsoft nutriva un interesse reale nell'acquisizione della compagnia e che la stesse tenendo in considerazione per un eventuale ampliamento dei propri studi interni. Tuttavia, CD Projekt è stata piuttosto chiara su questo punto: la compagnia continuerà ad operare in maniera indipendente.

L'amministratore delegato Adam Kiciński ha affermato che CDPR è protetta anche da eventuali tentativi di acquisizione ostile: "Abbiamo sempre avuto una posizione chiara, supportata dalle norme incluse nello statuto [per prevenire acquisizioni ostili]", ha detto Kiciński. "Non siamo interessati a essere inclusi in un'entità più grande. Abbiamo lavorato tutta la vita per arrivare alla posizione che occupiamo adesso e crediamo che tra qualche anno saremo ancora più grandi e più forti".

Tra The Witcher e Cyberpunk, CD Projekt ha parlato del suo futuro e di come intende espandere i suoi principali franchise videoludici.