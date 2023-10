Da CD Projekt a The Coalition nel segno di Unreal Engine 5: Microsoft assume Peter Li

Con un aggiornamento condiviso sulle pagine di LinkedIn, Peter Li annuncia di essere entrato a far parte del team di The Coalition: il programmatore ex Intel e CD Projekt favorirà l'adozione di Unreal Engine 5 da parte degli Xbox Game Studios.

L'ingresso di Peter Li nella sussidiaria verdecrociata impegnata (presumibilmente) nello sviluppo di Gears 6 avviene a pochi anni di distanza dal passaggio dello stesso Li da Intel a CD Projekt per aiutare la software house polacca nella delicata transizione dal motore grafico proprietario RED Engine a Unreal Engine 5 per i futuri The Witcher e Cyberpunk.

In questa sua nuova esperienza professionale, Li andrà quindi a dare manforte a The Coalition e al Microsoft Xbox Games Technology Group per favorire, appunto, l'adozione di Unreal Engine 5 come strumento di sviluppo principale nella realizzazione dei progetti interattivi delle sussidiarie videoludiche della sempre più ampia galassia della casa di Redmond.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che nei giorni scorsi ci sono stati dei grandi cambiamenti ai vertici di Microsoft, con la promozione di Sarah Bond a capo del team Xbox e di Matt Booty come Presidente dei Contenuti e degli Studi, con Phil Spencer che rimane saldamente al comando di Microsoft Gaming.