CD Projekt nella top 50 della aziende da tenere d'occhio nel 2020 per Bloomberg

Il clamore mediatico legato a Cyberpunk 2077 sembra aver fatto bene alla reputazione di CD Projekt: l'azienda polacca è stata inserita da Bloomberg nella lista delle 50 aziende da tenere d'occhio nel 2020.

CD Projekt occupa l'undicesima posizione della classifica, superando colossi come Cellnex, Cree, Facebook, CVS Health, Fiat Chrysler, Goodman Group, Johnson & Johnson, Just Eat, Kraft Heinz e altre multinazionali e holding che operano in vari settori come alimentazione e salute.

L'analista Matthew Kanterman è fiducioso riguardo al successo di Cyberpunk 2077, titolo che secondo le previsioni potrebbe vendere 20 milioni di copie nel corso del 2020, facendo così schizzare alle stelle gli incassi ed il valore di CD Projekt SA.

Per CD Projekt si tratta di un riconoscimento importante, Bloomberg è una delle testate finanziarie più importanti del mondo e la top 50 delle aziende da tenere d'occhio viene realizzata con criteri estremamente selettivi in base alle proiezioni dell'andamento del mercato e dei potenziali incassi.

CD Projekt ha costruito il suo successo con la serie The Witcher e nel corso degli anni ha diversificato le sue attività dedicandosi non solo allo sviluppo ma anche al publishing e alla gestione del negozio digitale GOG, uno dei principali player per quanto riguarda la distribuzione digitale su PC.