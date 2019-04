CD Projekt in trattativa con Google per portare Cyberpunk 2077 su Stadia

A margine della presentazione degli ultimi risultati finanziari, i boss di CD Projekt hanno confermato agli investitori l'intenzione di intavolare una trattativa con Google per portare Cyberpunk 2077 su Stadia, il nuovo servizio di game streaming di Big G atteso al lancio entro fine 2019.

Nella riunione con gli azionisti, i vertici della software house polacca hanno voluto ribadire la loro estraneità a qualsiasi strategia di mercato che preveda delle esclusive, da qui la volontà di aprirsi alla soluzione in cloud gaming di Google Stadia per consentire a tutti gli appassionati di avventure sci-fi di indossare i panni e gli innesti cibernetici del netrunner V a prescindere dalla propria piattaforma di riferimento.

La strategia scelta da CD Projekt sarà perciò la stessa attuata con il progetto di The Witcher 3: Wild Hunt, con un multipiattaforma puro e senza accordi in esclusiva per i DLC che avrebbe potuto riguardare anche le console della scorsa generazione (con un porting per PS3 e Xbox 360) se non fosse stato per le loro limitate risorse computazionali.

Quando a Cyberpunk 2077, il kolossal sarà supportato da una massiccia campagna di marketing che coinvolgerà anche gli editori europei e nordamericani, ossia Bandai Namco e Warner Bros. Interactive Entertainment, con cifre e modalità che devono essere ancora delineate dalle parti in causa. Nel corso dell'E3 2019 riceveremo maggiori informazioni su Cyberpunk 2077, o almeno questa è la promessa che gli autori di CD Projekt RED fanno a tutti i fan di questo ambizioso progetto.