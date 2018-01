Cedric Mimouni prende la guida di Xbox per l'Area Mediterranea

Microsoft annuncia la nomina di Cedric Mimouni come nuovo Responsabile Xbox per l’Area Mediterranea (Italia, Grecia, Malta e Cipro), con l’obiettivo di sostenere la crescita del brand Xbox nel mondo gaming rispondendo alle esigenze di mercati in costante evoluzione.

Cedric Mimouni, guiderà Xbox in Italia, Grecia, Malta e Cipro, entrando nel team di Carlo Carollo, Direttore Divisione Consumer & Device Sales per l’Area Mediterranea, con la responsabilità di definire le strategie marketing di Xbox, spingendo l’espansione del brand, dei prodotti e dei servizi Microsoft nell’industria. In particolare curerà il marketing di prodotto Xbox One, della nuova Xbox One X, della piattaforma Xbox Live e dei tanti videogiochi.



Negli ultimi quattro anni Cedric Mimouni è stato Senior Marketing Manager per i giochi nella divisione Xbox in Microsoft Francia, con l’obiettivo di supportare la visibilità e le vendite dei titoli 1PP e 3PP nel mercato di riferimento. Prima di entrare in Microsoft Francia, ha lavorato per otto anni in Electronic Arts a Milano, prima come Product Manager per FIFA e in seguito come Senior Product Manager per EA Sports, coordinando le attività locali del gioco calcistico e degli altri marchi del brand sportivi di EA. Cedric Mimouni succede a Paolo Bagnoli che, dopo aver seguito lo sviluppo della divisione gaming di Microsoft per l’Area Mediterranea negli ultimi due anni, lascia l’azienda per una nuova sfida professionale.



Nato dei Paesi Baschi Francesi, Cedric Mimouni ha una laurea in Economia e Marketing conseguita presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, ed è un videogiocatore e un appassionato di surf e rugby. "Sono entusiasta di entrare nel team EMEA di Xbox e di continuare il mio percorso all’interno del mondo gaming di Microsoft con un ruolo di responsabilità per l’Area Mediterranea, dove avrò possibilità di sviluppare insieme ai team nuove opportunità di crescita per il brand Xbox. Inizio questa nuova avventura portando con me motivazione, passione e una forte esperienza maturata nel settore dei videogiochi in Microsoft Francia, e prima ancora in Electronic Arts", afferma Cedric Mimouni.