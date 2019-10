Celebrate Halloween in GTA Online giocando nei panni di un alieno

È il giorno di Halloween, e ovviamente anche l'universo di gioco di GTA Online si è adeguato per celebrare adeguatamente la terrificante ricorrenza. Tanto per cominciare, ha fatto il suo debutto la Rampant Rocket, un automobile a tre sovralimentata a tre ruote che potete ammirare in calce a questa notizia.

Inoltre, è stata aggiunta la nuova serie Sopravvivenza con Alieni, nella quale siete chiamati a giocare nei panni di un extraterrestre e respingere su sette mappe ondate su ondate di squadre del NOOSE pesantemente armate, agenti della FIB e marine. Questa settimana, tutte le serie Sopravvivenza con alieni offrono un incentivo in più: ricompense doppie.

Per tutta la settimana potrete festeggiare Halloween con le ricompense doppie di alcune delle modalità più macabre: Slasher, Slasher: il ritorno, Beati vs dannati, Condannati, Vieni fuori a giocare e Bestia contro Maniaco mettono in palio GTA$ e RP doppi dal 31 ottobre al 6 novembre. In più, ci sarà il ritorno dei fantasmi degli Halloween passati, come il carro funebre Lurcher e la Fränken Stange insieme a diverse maschere di Halloween, il tutto con uno sconto del 35%. Tutti coloro che giocheranno a GTA Online tra il 31 ottobre e il 6 novembre verranno inoltre ricompensati con la maglietta Choose Your Side e la maglietta Eroe Invade and Persuade.

Il casinò è decorato a tema e il primo premio della ruota fortunata è l'LCC Sanctus, una moto dark con luci rosse dall'accelerazione infernale. In aggiunta, il negozio del casinò propone alcune lugubri offerte, tra cui sculture, decorazioni da parete e maschere a tema Halloween.

Che aggiornamento di GTA Online sarebbe senza offerte? Per tutta la settimana potrete approfittare dei seguenti sconti speciali:

Albany Lurcher – 35% di sconto

Albany Fränken Stange – 35% di sconto

Maschere a tema Halloween – 35% di sconto

Truffade Thrax (supercar) – 25% di sconto

Annis S80RR (supercar) – 25% di sconto

Obey 8F Drafter (sportiva) – 25% di sconto

Weeny Issi Sport (sportiva) – 25% di sconto

Nagasaki Shotaro (moto) – 25% di sconto

Canis Kamacho (fuoristrada) – 30% di sconto

BF Ramp Buggy (Warstock) – 40% di sconto

JoBuilt Phantom Wedge (Warstock) – 40% di sconto

MTL Wastelander (Warstock) – 40% di sconto

Imponte Ruiner 2000 (Warstock) – 40% di sconto

Enus Paragon R (sportiva) – 25% di sconto

Fabbricavedove – 30% di sconto

Up-n-Atomizer – 30% di sconto

Empia devastatrice – 30% di sconto

I membri di Twitch Prime che hanno collegato il loro account con quello del Social Club di Rockstar Games potranno acquistare l'hangar 3499 di Fort Zancudo e il bunker di Lago Zancudo e ottenere, dopo l'acquisto, un rimborso sulla proprietà base. Oltre a un ulteriore sconto del 10% sui veicoli e sulle maschere a tema Halloween elencati sopra, i giocatori con un account Twitch Prime collegato possono acquistare con l'80% di sconto la Tampa armata e con l'85% di sconto il Brute Boxville blindato.