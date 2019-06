Un celebre meme di Mudkip finisce nello spot del Community Day di Pokémon GO

Se siete fan dei Pokémon e dell'anime, allora probabilmente conoscete una celebre scena che mostra due esemplari di Mudkip intenti a discutere tra loro per tanto (troppo?) tempo. Cosa si dicono? Difficile saperlo, ma in rete dilagano i meme ispirati ad essa, ed è persino reperibile una versione della durata di ben 10 ore...

Ebbene, si dà il caso che il mostriciattolo di tipo Acqua della terza generazione sarà il protagonista del prossimo Community Day di Pokémon GO, che si svolgerà dalle 15:00 alle 18:00 di domenica 21 luglio. I ragazzi di Niantic hanno così ben pensato di pubblicizzare l'evento con un simpatico spot nel quale viene omaggiato il celebre meme! Come potete vedere a partire dal minuto 0:11 nel video allegato in cima a questa notizia, sul lato sinistro dello schermo sono ben visibili due Mudkip intenti a discutere proprio come facevano nell'anime! Sembra quasi di sentirli: "Mud... Kip! Mud... Kip! Mud... Kip!", e così via. In calce, invece, trovate la famosa scena!

Durante il Community Day, com'è ormai consuetudine, potrete sbloccare una mossa esclusiva per la forma più evoluta del mostriciattolo, Swamper, che non è ancora stata rivelata. Per l'occasione la polvere di stelle alla cattura sarà triplicata, mentre le esche avranno una durata estesa di tre ore. Intanto, mentre sono in corso i festeggiamenti per il terzo anniversario di Pokémon GO, i data miner hanno scoperto che presto arriveranno un mucchio di novità come Pokémon Ombra, Team Rocket e molto altro!