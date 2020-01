Festeggiamo il decimo anniversario di Mass Effect 2 con un video

"Dieci anni e non sentirli", è davvero il miglior complimento che si può fare a Mass Effect 2. Una decade è un lasso di tempo davvero molto grande per quanto riguarda l'industria videoludica, dato che ad esempio in una finestra temporale del genere si alternano due generazioni di console, e si comincia a parlare anche della terza.

Per cui quando ci si guarda indietro e si pensa che il capolavoro di Bioware ha spento le fatidiche dieci candeline, si fa fatica a crederlo considerando quanto ancora sia bello ed attuale il gioco in questione, tanto che si parla spesso di una remastered di Mass Effect 2 che, siamo sicuri, ancora oggi si rivelerebbe un gran successo.

E allora festeggiamo insieme i dieci anni di Mass Effect 2, scoprendo insieme cos'è che ha reso il gioco qualcosa di così speciale e prezioso, partendo proprio da Bioware, che con Baldur's Gate era già entrata nell'Olimpo dei giochi di ruolo, e che evidentemente era intenzionata a restarci, visto il lavoro con la sua nuova saga.

Qual è il vostro ricordo preferito legato al gioco? Ditecelo dopo aver guardato il nostro video, che trovate in cima alla news, come di consueto. Vi raccomandiamo inoltre di iscrivervi anche al canale YouTube di Everyeye.it per non perdervi davvero nessuno dei nostri contenuti.