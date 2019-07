Celebrity Pro AM alla Fortnite World Cup 2019: Ninja e Marshmello vs Airwaks e RL Grime

Venerdì 26 luglio nel corso delle finali della Fortnite World Cup 2019 si terrà anche l'evento Celebrity PRO AM (in programma alle 22:00, ora italiana) che vedrà scontrarsi due squadre composte da Ninja/Marshmello e Airwaks/RL Grime.

"Unisciti a noi venerdì 26 luglio alle 22:00 per il Celebrity Pro-Am alle finali della Fortnite World Cup. In aggiunta a un nuovissimo parterre di influencer, giocatori pro e celebrità, il Celebrity Pro-Am della Fortnite World Cup presenterà due campioni Pro-Am del passato che si sfideranno per diventare la coppia vincente. In questo entusiasmante faccia a faccia, i vincitori del Pro-Am di Los Angeles 2018, Ninja e Marshmello, si batteranno contro i vincitori del 2019, Airwaks e RL Grime. Scopri la prima ondata completa di annunci e fai il tifo per i tuoi giocatori preferiti, che competeranno per un ente benefico di loro scelta."

Alle finali della Fortnite World Cup 2019 di New York prenderà parte anche un giocatore italiano: Carnifex dei Samung Morning Stars!