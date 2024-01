Celeste compie 6 anni e fa un regalo ai fan: arriva Celeste 64 ed è gratis!

Era il 25 gennaio 2018 quando Celeste, uno dei Platform indie più acclamati in circolazione, faceva il suo esordio sul mercato. Da quel momento l'opera di Maddy Thorson ha ottenuto grandi consensi di critica e pubblico e, per celebrare il sesto anniversario del gioco, c'è una sorpresa per tutti i fan.

Attraverso un post celebrativo su Twitter/X, Thorson conferma la disponibilità su Itch.io di Celeste 64 Fragments of the Mountain, reinterpretazione dell'amata avventura con protagonista Madeline come se fosse uscita su un Nintendo 64 nella seconda metà degli anni '90. Il gioco è disponibile gratis per tutti, che possono così sperimentare il particolare regalo messo a disposizione dal creatore del gioco originale.

Certo, si tratta comunque di una mini-avventura sviluppata nell'arco di una settimana circa da Extremely Ok Games, ma resta in ogni caso da non perdere per tutti gli appassionati di Celeste che possono così vivere altre sfide ancora in compagnia della loro beniamina e come sempre in un contesto montuoso che ha già fatto la fortuna dell'opera originale del 2018.

Non è tra l'altro la prima volta che Thorson e i suoi collaboratori realizzano omaggi simili: anche in occasione del terzo anniversario di Celeste nel 2021 distribuirono gratuitamente Celeste Classic 2, altra mini-avventura creata in soli 3 giorni ed interamente realizzata con PICO-8.