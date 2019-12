Celeste gratis su Epic Games Store per pochissimo tempo: i dettagli!

Prosegue l'iniziativa di Epic Games Store interamente dedicata alle festività natalizie: la piattaforma dedicata al gaming su PC mette infatti a disposizione della sua utenza un nuovo gioco completamente gratuito!

Dopo aver offerto al pubblico per un periodo di tempo limitato la possibilità di riscattare gratis titoli quali SUPERHOT o TowerFall Ascension, è ora il turno di Celeste! Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Epic Games ha svelato il nuovo gioco protagonista della promozione "12 Giorni di Giochi Gratis su Epic Games Store". Per sole ventiquattr'ore, gli utenti PC potranno aggiungere gratuitamente l'apprezzata produzione di Matt Thorson alla propria collezione. Attiva alle ore 17:00 di oggi, martedì 24 dicembre, l'iniziativa si concluderà nel medesimo orario di domani, mercoledì 25 dicembre.



Celeste è un platform 2D ideato dagli autori di Towerfall. Con esso, gli autori pongono l'utente nei panni di una giovane di nome Madeline. I giocatori dovranno aiutare quest'ultima ad affrontare i propri demoni interiori, in un viaggio che la condurrà sulla vetta del Monte Celeste. Accolta con entusiasmo dalla critica, la produzione è stata premiata in occasione dei The Game Awards 2018, durante i quali è stata insignita del titolo di Miglior Gioco Indipendente. Nello stesso anno, Celeste è stata inoltre candidata al premio di Gioco dell'Anno.



Per maggiori dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la nostra recensione di Celeste, a cura di Marco Mottura.